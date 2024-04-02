كتائب القسام: نستنكر عملية الاغتيال الجبانة في دمشق أمس ونشيد بالدور الكبير للشهيد محمد زاهدي “أبو مهدي” في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال على مدار سنوات طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 19:12

كتائب القسام: نستنكر عملية الاغتيال الجبانة في دمشق أمس ونشيد بالدور الكبير للشهيد محمد زاهدي “أبو مهدي” في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال على مدار سنوات طويلة

منذ 2 ساعة 2 April، 2024
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