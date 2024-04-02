تواصل المقاومة الاسلامية دك مواقع وتجمعات العدو الصهيوني قرب الحدود مع لبنان ملحقة به خسائر بشرية ومادية.

واستهدفت اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 تجمعًا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 02-04-2024 م

‏22 رمضان 1445 هـ

واستهدفت المقاومة مجموعة ‌‏من جنود العدو داخل موقع المالكية

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من فجر يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 مجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 02-04-2024 م

‏22 رمضان 1445 هـ

مراسل المنار افاد ان العدو قصف صباحا اطراف بلدة الناقورة. وكانت مدفعية العدو قصف بعد منتصف الليل الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام و منطقة جبل سدانة في مرتفعات الهبارية و وادي شبعا بالقذائف الثقيلة واطلقت قوات معادية بالقرب من قرية الغجر رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه بلدة الوزاني.