قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 02:22

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 27 mins 31 March، 2024
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