عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة: سلوك نتنياهو جريمة وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته فلن نرى أولادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 20:26

عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة: سلوك نتنياهو جريمة وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته فلن نرى أولادنا

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
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