مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ 3 غارات جوية بالصواريخ استهدفت جنوب و وسط وشرق بلدة الطيبة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2024 - 11:18

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ 3 غارات جوية بالصواريخ استهدفت جنوب و وسط وشرق بلدة الطيبة في جنوب لبنان

منذ 50 mins 30 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة