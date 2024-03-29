واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع ومستوطنات وتجمعات العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها، قصفت ‏المقاومة الإسلامية صباح الخميس مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة مستوطنة كريات شمونة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصليات من الصواريخ.

كما استهدفت مجاهدو ‏المقاومة مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية، وموقعي ‏السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة مشاهد من عملية استهداف تموضع لقوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في حرش راميم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏(16:00) مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة. وعند الساعة (23:35)، من ليل يوم الخميس، استهدف مجاهدو المقاومة آليات ‏العدو عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.

ومساء اليوم، وزع الاعلام الحربي حصيلة عمليات المقاومة التي نفذتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 28-03-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:25 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:35 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 8:00 قصف مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.

2- الساعة 9:20 استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

3- الساعة 18:00 قصف مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا، في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.

4- الساعة 17:50 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 23:35 استهداف آليات ‏العدو الإسرائيلي عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي