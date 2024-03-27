حزب الله شيع 3 شهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 23:14
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تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الغرب رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف الحرب وسط ارتكاب المزيد من المجازر
حزب الله شيع 3 شهداء على طريق القدس
منذ 1 ساعة
27 March، 2024
تقارير مصورة
-
لبنان
شيع حزب الله شهداء على طريق القدس في الهرمل وكفرتبنيت.
المصدر:
قناة المنار
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