حزب الله شيع 3 شهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 23:14

حزب الله شيع 3 شهداء على طريق القدس

منذ 1 ساعة 27 March، 2024
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تقارير مصورة - لبنان

شيع حزب الله شهداء على طريق القدس في الهرمل وكفرتبنيت.

المصدر: قناة المنار

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