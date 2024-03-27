عدة إصابات في صفوف المواطنين جراء استهداف الاحتلال محيط بيارة أبو جميزة جنوبي دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 27 2024 - 21:34

عدة إصابات في صفوف المواطنين جراء استهداف الاحتلال محيط بيارة أبو جميزة جنوبي دير البلح

منذ 2 ساعة 27 March، 2024
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