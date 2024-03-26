بالفيديو | عدوان جوي أمريكي استهدف مدينة دير الزور شرقي سوريا فجر اليوم الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 04:38

بالفيديو | عدوان جوي أمريكي استهدف مدينة دير الزور شرقي سوريا فجر اليوم الثلاثاء

منذ 43 mins 26 March، 2024
دير الزور
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

افاد مصدر سوري في دير الزور انه في تمام الساعة 01:49 نفذت عدة طائرات أمريكية 10 غارات جوية.

وفي الوقت ذاته استهدفت العديد من المناطق في المحافظة منها المدينة في شارع رئاسة الجامعة ومدينة الميادين في حي التمو ومدينة البوكمال في منطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة.

وأوضحت المصادر، أنّ الغارات الأميركيّة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقبل أيام، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ اعتداء إسرائيلي استهدف نقاطاً في ريف دمشق، وأسقطت بعضها، كما اقتصرت الخسائر على الماديات.

المصدر: مواقع

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