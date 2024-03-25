وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 32.333 شهيدا و74,694 مصابا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 14:44

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 32.333 شهيدا و74,694 مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ 2 ساعة 25 March، 2024
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