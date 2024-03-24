كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 21:52

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 March، 2024
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