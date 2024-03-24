إعلام العدو: إطلاق نار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة “ميراف” المقابلة لبلدة جلبون شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 21:52

إعلام العدو: إطلاق نار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة “ميراف” المقابلة لبلدة جلبون شمال الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 24 March، 2024
أخبار موقع المنار
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