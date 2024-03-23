آلاف المستوطنين يتظاهرون في “تل أبيب” للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 22:26

آلاف المستوطنين يتظاهرون في “تل أبيب” للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة

منذ 47 mins 23 March، 2024
تل ابيب
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