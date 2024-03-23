مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارات بالصواريخ استهدفت الخيام وكفركلا جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2024 - 17:26

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارات بالصواريخ استهدفت الخيام وكفركلا جنوبي لبنان

منذ 2 ساعة 23 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة