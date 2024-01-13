أقام محور البقع في المنطقة العسكرية السادسة في اليمن -اللواء 141 مشاة- مناورة عسكرية بوحدات رمزية بعنوان “جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وشارك في المناورة عدد من الوحدات العسكرية منها سلاح الجو المسير ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية وسلاح المدرعات وقوات المشاة والإتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

ونفذت جميع الوحدات المشاركة مهامها المرسومة في إطار العمليات المسندة إليهم بتمكن واقتدار عكسا مستوى التخطيط والتنسيق والتكامل بين الوحدات على أكمل وجه حتى تمكنهم من السيطرة على مستوطنة العدو الإفتراضية وأسر من تبقى من جنود العدو قبل تفجيرها.

وأظهرت المناورة العسكرية جانب من مهارات الوحدات المشاركة وقدراتهم المكتسبة من الخبرات الميدانية والدورات العسكرية الخاصة.

وأكدت كلمة عن قوات محور البقع التزامهم الكامل دينيا وأخلاقياً وإنسانياً الوقوف إلى جانب المقاومات الفلسطينية ومحور المقاومة والجهاد في المعركة المقدسة لتحرير كامل فلسطين من الإحتلال الصهيوني، مشددين على إعدادهم للعدو الأمريكي والصهيوني العدة والعتاد المناسب للمواجهة، استجابة لتوجيهات الله تعالى القائل في محكم كتابه “وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ”.

وحظر المناورة قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل زرعة ومحافظ محافظة صعدة اللواء محمد جابر عوض وعدد من القيادات العسكرية وعدد من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني