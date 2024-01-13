تظاهر مئات الإيرانيين أمام مقر سفارة المملكة المتحدة في طهران، تنديدًا بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للحكومة البريطانية والولايات المتحدة وكيان الإحتلال الإسرائيلي، منددين بالعدوان على غزة واليمن، كما أحرقوا العلمّين الأمريكي والبريطاني.

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم السبت، العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سُمع دوي انفجارات في الجهة الشمالية للعاصمة. ولفتت مصادر محلية إلى أنّ العدوان الأمريكي البريطاني استهدف قاعدة الديلمي في العاصمة صنعاء.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد استهدف، أمس الجمعة، بثلاثة وسبعين غارة، العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز ما تسبب في ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، أنّ “العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمر دون رد وعقاب”، مشددة على أنها “لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برًا وبحرًا، وبقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرَين الأحمر والعربي”.

المصدر: موقع المنار