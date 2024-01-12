في محاولة فاشلة لثني اليمن عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة جاء شن القوات الأميركية والبريطانية اعتداءات على الاراضي اليمنية فجر اليوم في عدة مناطق. وبعد الاعتداء تم استهداف بوارج أميركية وبريطانية في البحر الأحمر واكد اليمنيون ان العدوان لن يمر دون عقاب وان لا تراجع عن موقفهم واذا كان الصهيوني والاميركي والبريطاني يظنون انهم سيشكلون رادعا للقرار اليمني فهم واهمون. وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية مسيرات شعبية حاشدة تنديدًا بالعدوان الصهيوني على غزة واستنكارًا للعدوان الأميركي البريطاني على البلادوتأكيدا على ثبات الموقف.

الامين العام المساعد لحزب الشعب اليمني سفيان العماري اعتبر في حديث للمنار ان بنك الاهداف بالنسبة لليمنيين كبير جدا.

الخبير العسكري اليمني العميد مجيب شمسان اكد للمنار ان القيادة قادرة على الذهاب ابعد بكثير في مواقفها وخياراتها مهما كانت التضحيات وان العمليات المساندة لغزة ستستمر وبشكل اكبر.

واعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن عقب العدوان الذي ادى الى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من القوات المسلحة اليمنية، ان كل المصالح الأميركية البريطانية أصبحت أهدافاً للقوات اليمنية بعد العدوان، مشددا على ان الرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره وان على الأمريكي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من العقاب.

ولفت بيان للقوات المسلحة الى ان “العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب”، واكد ان “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ”، وأشار الى ان “هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني”.

المصدر: المنار