ادانت ندوة العمل الوطني العدوان الأميركي البريطاني السافر على سيادة وأمن وشعب وطن عربي اصيل في عروبته، وهو اليمن الشقيق، المتفاني بتفديم الدعم المطلق بكل عزم واباء للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يتعرض منذ 100 يوم لابادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني في غزة دون وازع ولا رادع وعلى مرأى وسمع العالم اجمع.

وقال مكتب الرئاسة في ندوة العمل الوطني في بيان ان الاعتداء الاميركي البريطاني على اليمن الشقيق، شكل تهديداً واضحاً لامن الملاحة الدولية و باقفال كل الممرات المائية في تلك المنطقة، ونشير الى ان القول بأن الضربات الجوية على اليمن يهدف الى حماية حركة الملاحة في البحر الاحمر، لهو قول فارغ ولا اساس له، لان القيادة اليمنية ضمنت اكثر من مرة حرية الملاحة البحرية في تلك المنطقة، الا تلك السفن ذات الصلة بالكيان الصهيوني حصراً، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يتعرض لحصار صهيوني جائر و للتجويع والعطش والتنكيل وفقدان العناية الطبية والتهجير القسري في غزة.

ورأت ندوة العمل الوطني ان هذا العدوان السافر على اليمن وشعبه الشقيق لهو دليل ساطع لوجود نية مبيتة للسطو على حقوق وثروات الشعب العربي وبالاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم و على امتداد المنطقة كلها .‏

وقال البيان إننا في ندوة العمل الوطني إذ نُحيي اليمن العزيز وشعبه الأبيّ وقيادته الحكيمة و نُؤكد أن هذا ‌‏العدوان لن ينال من عزيمة اليمن وشعبه المعطاء، بل سيزيده قوةً وعزيمةً في الدفاع عن ارضه، وعلى ‏مواصلة دعمه المطلق لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة، حتى تحقيق النصر لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة.‏