حركة النجباء: لن تكون مصالح أمريكا ودول التحالف بمأمن بعد اليوم وسنكون لهم بالمرصاد مع إخواننا في أنصارالله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 16:34

حركة النجباء: لن تكون مصالح أمريكا ودول التحالف بمأمن بعد اليوم وسنكون لهم بالمرصاد مع إخواننا في أنصارالله

منذ 2 ساعة 12 January، 2024
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