تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ92 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وفي السياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها أبلغوا، بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خانيونس، عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا.

وأجهز مجاهدو القسام على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية.

كما تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

مجاهدو القسام تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفجروا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة “شواظ” واستهدفوا دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بدورها، تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس، وفي محور التقدم بمنطقة معن شرق خانيونس.

وعلى جبهاتِ قطاع غزة المختلفة، كبدت المقاومة جيش العدو المزيد من الخسائر حيث اعترف الجيش الصهيوني الخميس بمقتل جندي واصابة أربعة واربعين جنديا.

ونشر الاعلام العسكري مشاهد لاستهداف كتائب القسام لتحشدات آليات وجنود العدو في منطقة القرم شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، رسالة إلى عائلات جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة، تحذر فيها المجتمع الإسرائيلي من خطورة الوثوق بنتياهو لا سيما وأنّ أخاه قُتل في محاولة لتحرير أسرى صهاينة.

وحملت المشاهد التي بثتها كتائب القسام عنوان “إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا”. وقالت كتائب القسام في رسالتها إن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى”.

وأعادت المشاهد للمجتمع الإسرائيلي قصة شقيق نتنياهو (يوناتان)، الذي قتل في محاولة لتحرير الأسرى. ونوه فيديو كتائب القسام إلى أنّ نتنياهو يقول لعائلات الأسرى بشكل واضح: “ذوقوا ما ذقت بموت أخي”.

ووجهت القسام في نهاية الفيديو رسالة للمجتمع الإسرائيلي خلاصتها: “لا تثقوا بنتنياهو”.

المصدر: موقع المنار