المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتي الشدادي والرميلان المحتلتين في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 14:16

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتي الشدادي والرميلان المحتلتين في سوريا

منذ 44 mins 2 January، 2024
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