اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 04:22

اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

منذ 23 mins 29 December، 2023
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