هيئة البث الإسرائيلية: القصف الأخير أوقف اجتماعا بين رئيس المعارضة لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بتل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 15:04

هيئة البث الإسرائيلية: القصف الأخير أوقف اجتماعا بين رئيس المعارضة لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بتل أبيب

منذ 31 mins 21 December، 2023
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