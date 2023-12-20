لليوم الـ75 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

تتواصل المعارك الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، والتي تتكبّد خسائر يومية، حيث اعترف جيش العدو المزيد من جنوده وجرح آخرين.

وفي السياق، تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “تاندوم” في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقصفت سرايا القدس “العين الثالثة” برشقة صاروخية.

وكانت نشرت سرايا القدس مشاهد الأسرى الصهاينة لديها يوجهون رسالة لقادتهم: “أنتم تريدون استقبالنا جثث”.

ووزعت سرايا القدس مشاهد للإستحكام المدفعي والصاروخي الذي نفذته سرايا القدس على خط إمداد جيش العدو في محاور شرق خانيونس.

وعرض الإعلام العسكري في كتائب القسام، مشاهد توثق لحظة استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنشر مشاهداً لرشقة صاروخية تم تجهيزها مسبقًا إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية.

المصدر: موقع المنار