مواكبة| إصابات واعتقالات بمداهمات واسعة للإحتلال في الضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء في اعتداءات لقوات الاحتلال خلال حملة دهم واسعة نفذتها في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات وتنكيل بالسكان.

في طوباس، أصيب واعتقل عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس وبلدة طمون، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد من الآليات العسكرية من الجهة الشرقية، وسط إطلاق رصاص، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون إلى الجنوب من طوباس بعدد من الدوريات برفقة جرافة عسكرية، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية من بلدة طمون، إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، ونقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة ليلى فندي، وهي زوجة الأسير المحرر هاني علي حمد بني عودة للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه أفراج عنها أيضا قبل أسبوعين، كما وضع ملصقات تحمل طابع التهديد عند باب منزلهم.

وأضاف أن” الاحتلال اعتقال المواطن محمد عبد الرحمن صادق بشارات، للضغط على شقيقه الأسير المحرر رايق بشارات لتسليم نفسه، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على يزيد نجل الأسير المحرر بالضرب المبرح”.

في غضون ذلك، دمرت قوات الاحتلال أجزاء من منزلين في طمون بواسطة جرافة، للمواطنين جمال علي أحمد بشارات، وخير الدين محمد بشارات.

وفي جنين، أصيب شابان بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن”قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، وحاصرت أحد المنازل ودعت أحد الشبان لتسليم نفسه بحارة زايد”.

كما اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص، بحسب ما أوردته مصادر محلية.

وفي نابلس، أفادت الهلال الأحمر، بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس.

وقالت الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي أحدها بالصدر والآخر بالبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عصيرة الشمالية.

واندلعت اشتباكات مسلح بين مقاوميـن وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

المصدر: مواقع + قناة المنار