مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الجريح سامح عيسى جرادات وأُبي باجس المطور بعد اقتحام منزليهما في بلدة سعير شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:12
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المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان وتخوض مواجهات بطولية في محاور القتال لا سيما في خانيونس
مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الجريح سامح عيسى جرادات وأُبي باجس المطور بعد اقتحام منزليهما في بلدة سعير شمال الخليل
منذ 2 ساعة
20 December، 2023
عاجل
اعتقال جريح لسطيني
الجيش الاسرائيلي
الخليل
الضفة الغربية
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