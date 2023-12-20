عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2023

العناوين

البناء

– الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟

– المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة

– إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً /

الأخبار

– «أنصار الله»: فلتكنْ حربًا

– تصفية «صيرفة»: هل بدأ توحيد سعر الصرف؟

– الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد

الجمهورية

– ميقاتي ينتظر للتعيينات العسكرية

– تزايد التنديد الدولي باستهداف المدنيّين

«حزب الله» يريد الثمن

– هل يفتح كتابا ميقاتي وسليم باب التوافق؟

– بري معاتبًا ضيفته الفرنسية: ما فعلته مستهجن

– انخفاض تحولات المغتربين إلى لبنان بنسبة 1%

اللواء

– إسرائيل عين على خسائر الحرب في غزة.. وعين على جبهة البحر الأحمر

– «القسام» تقصف تل أبيب وهنية إلى القاهرة.. وعرقلة أميركية جديدة في مجلس الأمن

– اشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم

النهار

– ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً

– محادثات قطر وإسرائيل عن الرهائن إيجابية.. لكن لا اتفاق وشيكا

– الحوثيون يتحدون التحالف الدولي: مستمرون في مهاجمة السفن

– العراق: القوى القريبة من إيران تتصدر

الديار

– حكومة «التصريف» تنقل الاثقال والهموم الى العام المقبل… وخلاف ميقاتي ــ سليم يتفاقم

– غارات اسرائيلية على قرى الحدود والمقاومة أوقعت قتلى بجنود الاحتلال في المالكية

– الملف الرئاسي الى الواجهة مطلع العام وحراك قطري مرتقب

نداء الوطن

– الحكومة تستكمل هزيمة باسيل… وتعيين رئيس الأركان يتحرّك

– الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد “الحزب” في عهدة واشنطن

– منصوري على خطى سلامة في تثبيت سعر صرف الدولار

الاسرار

البناء

– كواليس: قال مصدر دبلوماسي إن ضغط الوقت على الأميركي والإسرائيلي يزداد قسوة، حيث الإسرائيلي يواجه حرب استنزاف بشريّة في وحدات النخبة في جيشه يصعب تحمّلها إلى ما لا نهاية مع عدم تحقيق أي إنجاز عسكريّ ولا يمكن وقفها بمعادلة قتل الأطفال والنساء في غزة، وقد باتت آثار المذبحة المدنيّة سياسياً حرب استنزاف أخرى، بينما يواجه الأميركيّ استنزافاً معنوياً لمهابته وقوة ردعه في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسورية والعراق لا يستطيع الادعاء أنها قيد المعالجة إلى ما لا نهاية.

– خفايا: حاولت سفارات غربيّة في بيروت تجميع معلومات من مصادر متعدّدة عن حقيقة ما أعلنت عنه الحكومة الأردنيّة من اشتباكات مع ما وصفته بمحاولة ميليشيات القيام بعمليّة تهريب أسلحة منها صواريخ ومتفجّرات عبر الحدود حمّلت مسؤوليتها لحلفاء إيران. وحاولت السفارات الحصول على إجابة على سؤال ما إذا كان ما يجري على صلة بالحرب الدائرة في غزة، وما إذا كانت الجهات المعنيّة فصائل فلسطينيّة؟

اللواء

– لغز: تدقق جهات معنية بما دار في الاجتماعات المغلقة مع دبلوماسية غربية زارت بيروت مؤخراً..

– غمز: تبيّن لمصادر نيابية أن نواباً من تيار معروف، بدأوا التسديد مجدداً على حزب الله بالاسم على خلفية التمديد في مجلس النواب، وتالياً في مجلس الوزراء..

– همس: تفيد التقارير الواردة من واشنطن أن توجهاً حاسماً لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة ألا تصوّت مرة ثانية لجو بايدن المرشح لولاية ثانية.

الجمهورية

– توقعت أوساط سياسية أن يضخ التمديد الحيوية في شرايين العلاقة بين تكتل مسيحي ومرجع نيابي

– تسلّم كبار المسؤولين تقريرا ديبلوماسيا ً يُحذر من بعض المواقف المرتبكة قبيل اتخاذ قرار سيادي مطلوب بإلحاح.

– رئيس تيار سياسي رد ّ على ناصحيه بالتوقف عن معاكسة الجميع والتصويب في كل الاتجاهات اتقاء ألضرار تلحق به فكان جوابه: الحق إلى جانبي ومرتاح الضمير.

النهار

– قال دبلوماسي غربي إنه يستغرب التعامل اللبناني المتعامي عن جدية التهديدات الاسرائيلية إذ سمع من المسؤولين أن إسرائيل لن تجرؤ على التعدي على لبنان.

– يتخوف كثيرون من سواد العتمة مجددًا بعد توقف مجموعات جديدة في معامل انتاج الكهرباء وهو ما كان حذر منه سابقًا وزير الطاقة ملوحًا بانقطاع الكهرباء إذا لم تتوافر الاعتمادات لاستيراد كميات من الفيول.

– استمرار الجدل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى ساعة متأخرة من ليل أمس بعدما أصدر الأخير رسالة جوابية وزعها مكتبه.

– يسجل من وجوه مارونية على البطريرك الراعي موافقته على طلبات تجمعات لإعلان أوراقها السياسية من بكركي في ما يعتبر كأنه تبنٍ لهذه المشاريع

نداء الوطن

– تبيّن أنّ الصيد هو هواية مشتركة بين كلّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقد استحوذ الحديث عن هذه الهواية جزءاً لا بأس به من نقاشاتهما خلال العشاء الذي جمع العائلتين. وتؤكد المعلومات أنّ الاستحقاق الرئاسي لم يغب عن المائدة.

– يتردد أنّ «تيار المردة» يرفض تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء ربطاً بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي السلبي من ترشيح سليمان فرنجية.

– حاول نائب معارض الاستفسار عما إذا كان بالإمكان تعويم اسمه كمرشح رئاسي فكان الجواب سلبيًا.

المصدر: صحف