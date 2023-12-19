لليوم الـ74 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

تتواصل المعارك الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، والتي تتكبّد خسائر يومية، حيث اعترف جيش العدو بمقتل اثنين من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه الى 131 منذ بدء التوغّل العسكري.

واعترف اعلام العدو بمقتل جنديين “إسرائيليين” وإصابة جندي من لواء جولاني بجروح خطيرة في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 131 قتيلاً.

وأمس الاثنين، وعرضت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود جيش الاحتلال في محاور مدينة غزة، حيث تظهر المشاهد استهداف جنود الاحتلال من مسافة الصفر فضلاً عن تدمير الآليات وعرض صور قتلى ومصابين مأخوذة من تسجيلات كاميرات جنود الاحتلال.

وعرض الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، مشاهد لاستهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

كما نشرت كتائب القسام، مساء الإثنين، مقطع فيديو بعنوان “لا تتركونا نشيخ” لعدد من الأسرى الإسرائيلين.

وظهر في الفيديو 3 أسرى صهاينة، ووجهوا رسالة لعوائلهم ولحكومة الإحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وقال أحدهم “أنا حاييم بري ابن 49، أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة يعانون من ظروف قاسية جدًا”.

وأضاف الأسير “نحن جيل بنى الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا، يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شرط، لا تتركونا نشيخ”.

المصدر: موقع المنار