وصول شهيدة طفلة إلى مستشفى الكويت جراء استهداف منزل عائلة زعرب برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 03:02

وصول شهيدة طفلة إلى مستشفى الكويت جراء استهداف منزل عائلة زعرب برفح

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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