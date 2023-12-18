لليوم الـ73 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

تتواصل المعارك الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، والتي تتكبّد خسائر يومية، حيث اعترف جيش العدو بمقتل أربعة من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه الى 132 منذ بدء التوغّل العسكري، و458 منذ معركة طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الاوّل/اكتوبر الماضي.

وفي اليوم الـ 73 على العدوان، أعلنت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس.

ووزعت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105” جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نشرت مشاهد لرشقات صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف اليوم الاثنين، بمقتل 4 من جنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه وفق الاعترافات الرسمية منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش إعلانه مقتل 4 جنود إضافيين خلال معارك جنوبي القطاع، وإصابة جندي خامس في تلك المعارك، دون مزيد من التفاصيل.

الإعلام العبري ذكر ان”الضباط والجنود القتلى يعملون في وحدات دودفان ويهلوم”.

الإعلام العبري: الضباط والجنود الذين اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتلهم خلال المعارك في غزة يعملون في وحدات “دودفان” و”يهلوم”.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لخسائر جيش الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 458 قتيلا بين جندي وضابط، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنها.

المصدر: موقع المنار + الاعلام العسكري