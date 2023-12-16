إعلام العدو: المتظاهرون يطالبون الآن برحيل نتنياهو و وقف الحرب فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 19:36
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
سرايا القدس: استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 في تل الزعتر شمال قطاع غزة
حركة فتح الانتفاضة: مجاهدونا في قوات العاصفة يخوضون اشتباكات مع قوات العدو في محاور التقدم في خانيونس جنوب غزة
جيش العدو: التحقيق الأولي أظهر أن المحتجزين الـ3 الذين قتلوا بغزة الجمعة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية "أنقذونا"
حركة الجهاد الإسلامي: ننعي المصور سامر أبو دقة ونعتبر أن استهداف العدو المتعمد للصحافيين هدفه إخفاء معالم جريمته
نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي يقاتلون في غزة فرنسيون مزدوجو الجنسية وعلى فرنسا إدانة مشاركتهم في جرائم الحرب
إعلام العدو يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم بحال الخطر في هجوم المقاومة الإسلامية الجوي على تموضعهم خارج ثكنة راميم
مصادر فلسطينية: استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي
سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل
إعلام العدو: 20 جندياً إسرائيلياً قتلوا في حي الشجاعية خلال الأسبوع الأخير
استشهاد الشاب الفلسطيني سليم حجر برصاص قوات العدو في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
اعتقال 16 فلسطينيًّا من القدس والضفة الغربية المحتلتين ما يرفع عدد الأسرى إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول الماضي
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو نفذ عملية بدفعة كبيرة من المسيرات على أهداف حساسة في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرار عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في غزة
وزير الحرب البريطاني: مدمرة تابعة لنا أسقطت في البحر الأحمر ما يعتقد أنها مسيرة هجومية أطلقت من اليمن
وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفًا له
إعلام العدو: المتظاهرون يطالبون الآن برحيل نتنياهو و وقف الحرب فورا
منذ 57 mins
16 December، 2023
عاجل
نتانياهو
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