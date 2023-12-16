مذكرة لميقاتي قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وجاء في نص المذكرة: “يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه ١٦/١٢/٢٠٢٣. تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ١٨/١٢/٢٠٢٣ ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.