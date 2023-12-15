القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين كانتا متجهتين إلى الكيان الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الصهيوني.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان تلاه من على منصة المسيرة الجماهيرية الضخمة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بعنوان” مع غزة حتى النصر”، “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا) و(MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح أن عملية الاستهداف للسفينتين المتجهتين إلى كيان العدو، تمت بصاروخين بحريين مناسبين، لافتاً إلى أن”عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية”.

وطمأن بيان القوات المسلحة كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر، مشدداً بأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية، استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وحضرت حشود ضخمة في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في مسيرة “مع غزة حتى النصر” عصر اليوم .

كما شهدت محافظة صعدة، صباح اليوم الجمعة، أربع مسيرات جماهيرية كبرى تحت شعار (مع غزة حتى النصر)، وتأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية نصرة لغزة ومنعها للسفن من وإلى الموانئ في فلسطين المحتلة.

واكد بيان مسيرات “مع غزة حتى النصر” أن” موقف الشعب اليمني من المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الابطال وعلى كل جبهات الجهاد والمقاومة نابع من إيمانه بالقضية وحتمية المواجهة مع أعداء الامة”.

وتابع “لن تتوقف صواريخ اليمن ومسيراته ضد العدو حتى يتوقف عن عدوانه ومجازره وجرائمه،و يبارك شعبنا قرار منع مرور السفن من وإلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى يتم توفير وإدخال الاحتياج الكامل لإخواننا في غزة وفلسطين من الغداء والدواء والوقود”.

ووجه البيان ” التحية الصادقة المخلصة لرجال الجهاد والرباط المقدس على كل الجبهات والمحاور مع العدو”.

المصدر: المسيرة