قوات الاحتلال تخلي منزل عائلة الأسير حامد صباح والمنازل المجاورة له في قرية عوريف جنوب نابلس تمهيدّا لتفجيره – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 00:38

قوات الاحتلال تخلي منزل عائلة الأسير حامد صباح والمنازل المجاورة له في قرية عوريف جنوب نابلس تمهيدّا لتفجيره

منذ 3 mins 15 December، 2023
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