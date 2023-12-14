القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة حاويات متجهة للكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 22:36

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة حاويات متجهة للكيان الصهيوني

منذ 24 mins 14 December، 2023
ميرسيك جبرلاتر
ميرسيك جبرلاتر
اليمن - عربي وإقليمي

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية تنفيذ قواتها البحرية عمليةً عسكريةً ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، مؤكدةً أنَّه تم استهدافها بطائرة مُسيَّرة وكانت الإصابة مباشرة.
وأشارت القوات المسلّحة إلى أنَّ عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.
وكشفت عن نجاحها في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أكَّدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها “في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

المصدر: المسيرة

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