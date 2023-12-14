صحيفة “هآرتس” العبرية: الحادث الخطير الذي قُتل فيه تسعة ضباط وجنود من لواء جولاني ووحدة الإنقاذ 669 في حي الشجاعية بغزة، يُظهر القليل من واقع الحرب في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 10:28

صحيفة “هآرتس” العبرية: الحادث الخطير الذي قُتل فيه تسعة ضباط وجنود من لواء جولاني ووحدة الإنقاذ 669 في حي الشجاعية بغزة، يُظهر القليل من واقع الحرب في القطاع

منذ 25 mins 14 December، 2023
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