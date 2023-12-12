سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2023 - 11:56

سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى

منذ 46 mins 12 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة