‫سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو وحققنا فيهم  ‫اصابات مباشرة في محوري التقدم بالزيتون والشجاعية شرق غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 10:24

‫سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو وحققنا فيهم  ‫اصابات مباشرة في محوري التقدم بالزيتون والشجاعية شرق غزة 

منذ 9 mins 12 December، 2023
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