لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية، مساء الاثنين، قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وتمّ إصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية واستشهاد مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور، ‌‏هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00‌‎ ‎من مساء ‏يوم الاثنين 11-12-2023 قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وتمّ إصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

وذكر إعلام العدو أن تم إطلاق ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على المطلة. وبحسب التقديرات، فقد تضرر نحو 15 منزلاً، منها منزل دمر بالكامل، مضيفا “هذه مجرد تقديرات، إذ يواجه المجلس في المستوطنة صعوبة في الوصول إلى مكان معرض لاطلاق النار لتقييم الأضرار”.

مشاهد عمليات

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عددا من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ملخص عمليات المقاومة

كما نشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 11-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين بتاريخ 2023/12/11 سبعة (7) بيانات عسكرية تضمّنت سبع (7) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف موقع البغدادي وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 20:00 استهداف قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقوط عديدها بين قتيل وجريح.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:00 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:40 استهداف تجمّع مُشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتمّ ‏تحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار