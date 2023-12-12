الضفة الغربية | 4 شهداء بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية في جنين

استشهد أربعة شبان فلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الصهيوني على مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن” طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت عددًا من الشبان في حي السيباط وسط مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، وأعاقت قوات الاحتلال وصول مركبات الإسعاف لمكان القصف”.

وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن” 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين صباح اليوم”.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافات مدينة جنين فجر اليوم، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفيات المدينة، وأعاقت حركة الطواقم الطبية والإسعافات.

واستهدف المقاومون آليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع، وإطلاق الرصاص باتجاهها خلال تصديهم للاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء، وشنت عمليات اعتقال واقتحامات لمنازل المواطنين وسط تخريب متعمد للبنية التحتية وتدمير ممتلكات المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، واعتقلت الشاب أحمد النبريصي بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر، وسامي عمار القني من منزله في كفر قليل.

ونفذت قوات الاحتلال، عمليات اعتقال في بلدة سلواد طالت 13 مواطنًا من بينهم نساء.

واعتقلت قوات الاحتلال زوجة المبعد إلى غزة ياسر حسن، وزوجة الأسير أمجد النجار، ووالدة الأسيرين معاذ ونعمان النجار خلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وفي بلدة عقابا قرب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد عبد الكريم غنام (20 عامًا)، وخالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام