بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عددا من المواقع الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 23:28

بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عددا من المواقع الصهيونية

منذ 5 mins 11 December، 2023
لبنان
مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عددا من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

 

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