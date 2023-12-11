الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم مع انخفاض بالحرارة وتساقط امطار بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تتساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود الـ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجا بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا (ابتداءً من يوم الثلاثاء) يرافقه رياح ناشطة وثلوج تلامس الـ١٩٠٠ متر صباح الاربعاء، يخف تأثيره ابتداء من بعد ظهر الاربعاء فينحسر مساء ويعود الطقس مستقراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود الـ ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر خاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجياً ابتداء من بعد الظهر وتنحسر مساءً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، وانعدام الرؤية بشكل كلي.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 9 الى 21 درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا تتحول الى جنوبية غربية بعد الظهر سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س

– الانقشاع: جيد على الساحل، سيئ على المرتفعات في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٥%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

– الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام