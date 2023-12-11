اقتصاد| دعوات للمشاركة في الاضراب الشامل حول العالم نصرة لـ غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 11:54

اقتصاد| دعوات للمشاركة في الاضراب الشامل حول العالم نصرة لـ غزة

منذ 11 mins 11 December، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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