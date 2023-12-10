صحيفة “هآرتس” العبرية: هناك فجوات واسعة وفرق كبير بين عدد الجنود المصابين الذي أعلنه الجيش “الإسرائيلي” اليوم، وبين العدد الذي تعلنه المستشفيات “الإسرائيلية” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56

صحيفة “هآرتس” العبرية: هناك فجوات واسعة وفرق كبير بين عدد الجنود المصابين الذي أعلنه الجيش “الإسرائيلي” اليوم، وبين العدد الذي تعلنه المستشفيات “الإسرائيلية”

منذ 12 mins 10 December، 2023
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