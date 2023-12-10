جيش العدو: مقتل 5 جنود في الحرب على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 04:14

جيش العدو: مقتل 5 جنود في الحرب على قطاع غزة

منذ 2 mins 10 December، 2023
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