كتائب المجاهدين: استهداف دبابة ميركافا اسرائيلية بقديفة مضادة للدروع في قرارة بغزة وإصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 17:58

كتائب المجاهدين: استهداف دبابة ميركافا اسرائيلية بقديفة مضادة للدروع في قرارة بغزة وإصابتها إصابة مباشرة

منذ 45 mins 9 December، 2023
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