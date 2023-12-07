حركتا “الامة والتوحيد”: غزة ستنتصر حتما

استقبل الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان الشيخ بلال سعيد شعبان الخميس وفدا من “حركة الأمة” ترأسه الامين العام للحركة الشيخ عبد الله جبري.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة التي تواجه بكل بطولة حربا كونيّة لتصفيتها”، واعتبروا أن “ما يواجهه القطاع ليس فقط حرب العدو الإسرائيلي وإنّما هو عدوان الدول السبع الكبرى وعلى رأسها أميركا، في ظلّ خذلان عربي وإسلامي غير مسبوق، فواشنطن اليوم تسفر عن عداوتها لأمتنا وعن شراكتها الفعليّة في المجزرة الكبرى بحق أهلنا في كل فلسطين، ولا بد أن تعامل كدولة عدوّة”.

كما حيا المجتمعون “المقاومة في لبنان وتصديها واسع النطاق للمحتلين والتضحيات الكبرى في معركة دامية لإشغال العدو في جنوبي لبنان من خلال توجيه ضربات مؤلمة تضعف من قوته، وتجعل جزءاً كبيراً من جيشه في منأى عن حرب غزة”، ولفتوا إلى “أهمية دور اليمن يمن البطولة والخير والبركة في المعركة وفي الموقف الرجولي في إغلاق البحر الاحمر في وجه السفن الصهيونية والتصدي لأساطيل القرصنة الأميركية”.

وأشار المجتمعون إلى “دماء غالية وتضحيات جسام تبذل من دماء أبناء العراق عراق البطولة الذي ينازل بكل استبسال الاحتلال الاميركي، فيستهدف قواعده في العراق وسوريا في معركة شرسة وحرب استنزاف جديدة”.

وأكد المجتمعون انه “رغم المجازر وبحر الدم الطاهر المسفوك، حتماً ستنتصر غزة، حتماً سينتصر الشعب الفلسطيني، حتماً سيتحررون وسيحررون كل العالم العربي والإسلامي من المحتلين والمستعمرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام