سرايا القدس تعلن استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند  ‫بقذائف التاندوم والـ RPG في محاور التقدم في بيت لاهيا وجباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 10:40

سرايا القدس تعلن استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند  ‫بقذائف التاندوم والـ RPG في محاور التقدم في بيت لاهيا وجباليا

منذ 2 ساعة 7 December، 2023
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