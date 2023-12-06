آخر الاوضاع والمستجدات في المنطقة الحدودية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 16:54

آخر الاوضاع والمستجدات في المنطقة الحدودية جنوب لبنان

منذ 22 mins 6 December، 2023
لبنان

رسالة مراسلي المنار حول آخر الاوضاع والمستجدات في المنطقة الحدودية جنوب لبنان

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