مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف أطراف بلدة الخيام و منطقة السهل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 02:06

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف أطراف بلدة الخيام و منطقة السهل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

منذ 46 mins 4 December، 2023
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